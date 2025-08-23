1 órája
Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben
A rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melynek főszereplője egy 50 éves szolnoki nő. A gyanú szerint több tucat vásárlót vert át különféle online hirdetéseken keresztül, miközben soha nem állt szándékában árut küldeni.
A történet 2024 tavaszán indult, amikor egy tolnai férfi feljelentést tett a rendőrségen. Hangfalat szeretett volna vásárolni egy népszerű hirdetési oldalon, 70 ezer forintért. Az eladóval megegyeztek. A vevő előre elutalta a vételár felét, ám a termék soha nem érkezett meg. Ráadásul az álprofil mögé bújt hirdető rövid időn belül eltűnt, elérhetetlenné vált – közölte hírportálunkkal a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A szekszárdi nyomozók hamar kiderítették, hogy a megadott bankszámla egy szolnoki nő nevén van. Ahogy mélyebbre ástak, világossá vált, a férfi esete közel sem egyedülálló. Az ország minden részéről érkeztek utalások ugyanarra a számlára, melyek mögött hasonló átverések húzódtak meg.
Álprofilok segítségével kínált kamutermékeket
A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki az 50 éves asszonyt, aki beismerte, hogy sorra adott fel valótlan hirdetéseket. Álprofilok segítségével kínált játékkonzolokat, hangfalakat, fülhallgatókat, de még márkás ruhákat is. A fotókat az internetről töltötte le, a vevőktől kicsalt pénzekből pedig saját hasznára élt.
A nyomozás adatai szerint legalább 51 embert csapott be, összesen több mint kétmillió forintot gyűjtve össze. A rendőrök ugyan zárolták a számláit, de alig néhány tízezer forintot sikerült lefoglalni.
Vádemelés jöhet a csaló szolnoki nő ügyében
Az ügyben a szekszárdi rendőrkapitányság lezárta a vizsgálatot, az iratokat pedig vádemelési javaslattal továbbította az ügyészség felé.
A hatóság kiemelten foglalkozik az online térben elkövetett csalásokkal a Mátrix Projekt keretében. Arra kérik a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek internetes vásárlásaik során. Hasznos tanácsok és megelőzési tippek a www.kiberpajzs.hu oldalon érhetők el.
