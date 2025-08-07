Mint egy őrült filmjelenet: bekattant egy stoppos, Újszászon és Szolnokon is ámokfutást rendezett

Az ügyészség szerint a férfi augusztus 4-én hajnalban, Újszászon megállított egy arra közlekedő tehergépjárművet. Kérte a járműben ülőket, hogy vigyék el Szolnokra vagy Abonyba, azonban a kérését elutasították. A férfi ezt követően felugrott a tehergépkocsira, emiatt a sofőr leállította a motort, és kiszálltak, de az indítókulcsot a járműben hagyták. Ezután a férfi beszállt az autóba, beindította, majd elhajtott a helyszínről.

A Szolnoki Járási Ügyészség erőszakkal elkövetett jármű önkényes elvétele bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt indítványozta egy nyírségi férfi letartóztatását

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Az elkövető a gépkocsival Újszász és Abony közötti útszakaszon árokba hajtott, melynek következtében az autó megrongálódott. A balesetet észlelte egy arra közlekedő autós, akit a férfi megkért, hogy vigye el Szolnokra. A sofőr a kérésnek eleget tett, majd Szolnokon kérte utasát, hogy szálljon ki az autóból – tájékoztatta hírportálunkat a részletekről dr. Pásztor-Jordán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivő-helyettese.

A nyírségi férfi kiszállt, majd elkezdett őrjöngeni, a kocsi elé állt, kiabált, hadonászott, az autó motorház tetejére felment és onnan ráugrott a szélvédőre, azon ugrált, aminek következtében a szélvédő betört.

A feldühödött elkövető ezt követően a vezető oldali ajtóhoz lépett, azt ki akarta nyitni, hogy az autót erőszakkal elvegye, és azzal elhajtson. Eközben a sofőr próbálta az ajtót belülről visszahúzni, de az nem sikerült neki, a férfi félig kinyitotta, és az autóvezető pólóját megfogta, azt húzta. Mivel a járművet az erőszak ellenére sem sikerült megszereznie, a helyszínről távozott. Nem sokkal később a férfi a közelben ismét az úttesten hadonászva egy arra járó személyautó felé szaladt. A gépjármű – mivel érzékelte a férfit – leállt, ezt követően a férfi a motorházra, majd onnan a kocsi tetejére felugrott, azon végig futott, és távozott a helyszínről.

A megrongált járművekben jelentős kár keletkezett. A járási ügyészség azért indítványozta az elkövető letartóztatását, mert a kiszabható halmazati büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ezen túlmenően, figyelemmel az elkövetés kitartó, gátlástalan jellegére, a férfit a bekövetkezett közúti baleset sem tartotta vissza cselekménye folytatásától, arra lehet következtetni, hogy újabb bűncselekményt követne el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását nem rendelte el, mert álláspontja szerint a megalapozott gyanú megállapítható, de a letartóztatás különös okai nem. Az ügyészség fellebbezett a döntéssel szemben.