Árokba borult egy autó az M4-esen, súlyos baleset miatt zárták le az út egy részét

Baleset történt kedd délelőtt az M4-es autóúton, Abony térségében. Az útinform tájékoztatása szerint egy személyautó hajtott az árokba.

Baleset történt Abony és Szolnok között

Fotó: Kiss János / Forrás: Illusztráció

A közlekedési baleset következtében a forgalomkorlátozásra lehet számítani, a hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a 90-es kilométerkőnél csak belső sávban mehetnek tovább az autók.