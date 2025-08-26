augusztus 26., kedd

Baleset

1 órája

Árokba borult egy autó az M4-esen, súlyos baleset miatt zárták le az út egy részét

Közlekedési baleset történt Abonynál, a hatósági beavatkozás idejére egy sávon halad a forgalom az érintett szakaszon.

Dobos Zsófia Tünde

Baleset történt kedd délelőtt az M4-es autóúton, Abony térségében. Az útinform tájékoztatása szerint egy személyautó hajtott az árokba.

Baleset történt Abony és Szolnok között
Fotó: Kiss János / Forrás:  Illusztráció

A közlekedési baleset következtében a forgalomkorlátozásra lehet számítani, a hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a 90-es kilométerkőnél csak belső sávban mehetnek tovább az autók.

 

