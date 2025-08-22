augusztus 22., péntek

Félpályán halad a forgalom

2 órája

Brutális baleset bénitja a forgalmat a 4-esen, törmelékek mindenhol

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#árokba hajtott

Brutális baleset történt Kenderesen, ahol egy autó kidöntött egy villanyoszlopot, majd az árokba hajtott.

Szoljon.hu

Kidöntött egy villanyoszlopot, majd árokba hajtott egy autó péntek délután Kenderesen, a 4-es főút Petőfi úti szakasza és a József Attila utca kereszteződésénél. 

SPS_8822
Villanyoszlopot döntött ki egy autó Kenderesen, majd az árokba hajtott
Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. Az egység az áramszolgáltató szakembereinek értesítését kérte, a forgalom félpályán halad az érintett szakaszon.

 

