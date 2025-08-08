2 órája
Autósüldözés a 4-esen, a sértett saját maga szerette volna elkapni a tolvajokat
Lopni indultak, üldözés lett belőle. Az egyik szolnoki telephelyről menekülni próbáló párost autósüldözésbe keveredve követte a sértett, egészen Abonyig. Az elkövetők több településről hordtak el mindent, ami mozdítható volt – teherautó-akkumulátoroktól az ékszerekig.
Mint arról korábban beszámoltunk, két abonyi férfi egy tószegi ingatlanból másfél millió forint értékben lopott el többek között teherautó-akkumulátorokat és szerszámokat, valamint megrongálta a kamerarendszert. A rendelkezésre álló információk szerint a többszörösen büntetett előéletű férfiak Szolnokról, Abonyból és Tószegről vittek mindent, ami mozdítható, nem válogattak. Az egyik sértett szerette volna őket elkapni, emiatt szabályos autósüldözés alakult ki egészen Abonyig.
A Szolnoki Járási Ügyészség arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a lopott zsákmányok között voltak műszaki cikkek, ékszerek, bontásból származó járműalkatrészek, ócskavas, de parkolóban álló személyautó hátsó kerekeinek eltulajdonításától sem riadtak vissza. A kiszemelt helyszínekre általában lakat és egyéb zárak letörésével, felfeszítésével jutottak be.
A legelső esetben a tulajdonos megzavarta őket lopás közben, emiatt a lopáshoz használt, már megpakolt gépjárművet is a helyszínen hagyva menekültek. Egy szintén szolnoki telephely sérelmére megkísérelt lopás során észlelték az elkövetőket, akik ezt követően autójukkal menekülni kezdtek, azonban a sértett követte őket gépkocsijával. Az üldözés a 4-es számú úton keresztül, egy alsóbbrendű úton át, egészen Abonyig tartott, ahol a sértett szem elől vesztette a hívatlan vendégeket.
Az elkövetők a bűncselekmények nagyobb részének elkövetését elismerték. A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta egyikük letartóztatását társtettesként, nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását. A másik elkövető esetében indítványtételre azért nem került sor, mert rendőrségi elfogását követően a hatóságok észlelték, hogy jogerős szabadságvesztés büntetés miatt a férfinek büntetés végrehajtási intézetbe kell vonulnia.