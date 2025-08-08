Autósüldözés a 4-esen, a sértett saját maga szerette volna elkapni a tolvajokat

Mint arról korábban beszámoltunk, két abonyi férfi egy tószegi ingatlanból másfél millió forint értékben lopott el többek között teherautó-akkumulátorokat és szerszámokat, valamint megrongálta a kamerarendszert. A rendelkezésre álló információk szerint a többszörösen büntetett előéletű férfiak Szolnokról, Abonyból és Tószegről vittek mindent, ami mozdítható, nem válogattak. Az egyik sértett szerette volna őket elkapni, emiatt szabályos autósüldözés alakult ki egészen Abonyig.

Az elkövetők autójukat is hátrahagyva távoztak az első betörés helyszínéről. Az autósüldözés egy szolnoki telephelyről indult

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A Szolnoki Járási Ügyészség arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a lopott zsákmányok között voltak műszaki cikkek, ékszerek, bontásból származó járműalkatrészek, ócskavas, de parkolóban álló személyautó hátsó kerekeinek eltulajdonításától sem riadtak vissza. A kiszemelt helyszínekre általában lakat és egyéb zárak letörésével, felfeszítésével jutottak be.

A legelső esetben a tulajdonos megzavarta őket lopás közben, emiatt a lopáshoz használt, már megpakolt gépjárművet is a helyszínen hagyva menekültek. Egy szintén szolnoki telephely sérelmére megkísérelt lopás során észlelték az elkövetőket, akik ezt követően autójukkal menekülni kezdtek, azonban a sértett követte őket gépkocsijával. Az üldözés a 4-es számú úton keresztül, egy alsóbbrendű úton át, egészen Abonyig tartott, ahol a sértett szem elől vesztette a hívatlan vendégeket.

A legelső bűnesethez kapcsolódó, elkövetők által hátrahagyott a kapuról levágott lakat látható

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Az elkövetők a bűncselekmények nagyobb részének elkövetését elismerték. A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta egyikük letartóztatását társtettesként, nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását. A másik elkövető esetében indítványtételre azért nem került sor, mert rendőrségi elfogását követően a hatóságok észlelték, hogy jogerős szabadságvesztés büntetés miatt a férfinek büntetés végrehajtási intézetbe kell vonulnia.