Fekvő kerékpárral közlekedő biciklist ütöttek el, fontos bűnjelet hagyott a helyszínen a gázoló

A 30 éves sofőr Jászberény felől Jászárokszállás irányába közlekedett, amikor autójának jobb oldali visszapillantó tükrével érintőlegesen nekiütközött egy úgynevezett fekvő kerékpárral haladó biciklisnek. Az ütközés következtében a visszapillantó letört, a kerékpáros az árokba sodródott, és az első orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi azonban nem állt meg, hanem elhajtott a helyszínről. A rendőrök a baleset helyszínelése közben felfigyeltek a forgalomban várakozó, visszapillantó nélküli autóra, amely visszatért a tett helyszínére. A járművet megállították, vezetőjét előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.