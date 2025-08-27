augusztus 27., szerda

Fekvő kerékpárral közlekedő biciklist ütöttek el, fontos bűnjelet hagyott a helyszínen a gázoló

Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie annak a jászárokszállási férfinak, aki augusztus 25-én este a 3203-as úton kerékpárost gázolt, majd megállás nélkül továbbhajtott.

Fekvő kerékpárral közlekedő biciklist ütöttek el, fontos bűnjelet hagyott a helyszínen a gázoló

Forrás: police.hu

A 30 éves sofőr Jászberény felől Jászárokszállás irányába közlekedett, amikor autójának jobb oldali visszapillantó tükrével érintőlegesen nekiütközött egy úgynevezett fekvő kerékpárral haladó biciklisnek. Az ütközés következtében a visszapillantó letört, a kerékpáros az árokba sodródott, és az első orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi azonban nem állt meg, hanem elhajtott a helyszínről. A rendőrök a baleset helyszínelése közben felfigyeltek a forgalomban várakozó, visszapillantó nélküli autóra, amely visszatért a tett helyszínére. A járművet megállították, vezetőjét előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

 

