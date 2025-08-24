33 perce
Vonatbaleset Apátinál: teherautóval ütközött egy szerelvény, tűzoltók segítik a kiürítést
Baleset miatt szünetel a vonatközlekedés Jászkisér és Jászapáti között, egy kisteherautó és a Jászkisérről Jászapáti irányába tartó vonat ütközött össze. A Vámosgyörk–Szolnok vonalon hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint vonatbaleset történt vasárnap délután Jászkiséren. Egy motorvonat ütközött össze egy kisteherautóval az Apáti útnál.
A MÁVINFORM hivatalos Facebook-oldalán részletesebb információkat is megosztott a szerelvényről, eszerint a Szolnokról 14:36-kor Vámosgyörkre elindult személyvonat (35713) szenvedett balesetet Jászkisér és Jászapáti között. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg, de a helyszínelés idejére teljes vágányzár lépett érvénybe az érintett szakaszon.
A MÁV pótlóbuszokat indított Jászkisér és Vámosgyörk között, de a forgalom korlátozása miatt késésekre és hosszabb eljutási időre kell számítani a teljes vonalon – közölte a MÁV.
A vonaton utazó mintegy harminc ember segítségére a helyi önkormányzati tűzoltók siettek, az átszállás alatt támogatást nyújtottak számukra. Az utasokért mentesítő autóbusz érkezett.
