Vonatbaleset Apátinál: teherautóval ütközött egy szerelvény, tűzoltók segítik a kiürítést

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint vonatbaleset történt vasárnap délután Jászkiséren. Egy motorvonat ütközött össze egy kisteherautóval az Apáti útnál.

Szolnokról indult az a vonat, mely vasárnap egy kisteherautóval ütközött

Fotó: Nagy Balázs / Illusztráció

A MÁVINFORM hivatalos Facebook-oldalán részletesebb információkat is megosztott a szerelvényről, eszerint a Szolnokról 14:36-kor Vámosgyörkre elindult személyvonat (35713) szenvedett balesetet Jászkisér és Jászapáti között. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg, de a helyszínelés idejére teljes vágányzár lépett érvénybe az érintett szakaszon.

A MÁV pótlóbuszokat indított Jászkisér és Vámosgyörk között, de a forgalom korlátozása miatt késésekre és hosszabb eljutási időre kell számítani a teljes vonalon – közölte a MÁV.

A vonaton utazó mintegy harminc ember segítségére a helyi önkormányzati tűzoltók siettek, az átszállás alatt támogatást nyújtottak számukra. Az utasokért mentesítő autóbusz érkezett.

További részletek hamarosan!