Gázolt a vonat Ceglédnél, a környéket lezárták, mindenhol rendőröket és tűzoltókat látni – galériával

Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton mintegy háromszázan utaztak, őket mentesítő szerelvény vitte tovább. A helyszínre érkezett a ceglédi hivatásos tűzoltóság, akik a társhatóságokkal együtt dolgoznak a helyszínen. Fotókon mutatjuk a tragikus baleset helyszínét.