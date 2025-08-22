augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszínelés

58 perce

Gázolt a vonat Ceglédnél, a környéket lezárták, mindenhol rendőröket és tűzoltókat látni – galériával

Címkék#vasútállomás#szerelvény#személyvonat

Mintegy háromszázan utaztak azon a vonaton, mely Ceglédnél elütött egy embert péntek délelőtt. A helyszínen jártunk!

Szoljon.hu
Gázolt a vonat Ceglédnél, a környéket lezárták, mindenhol rendőröket és tűzoltókat látni – galériával

A rendőrök a balesetnél helyszínelnek

Fotó: Nagy Balázs

Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton mintegy háromszázan utaztak, őket mentesítő szerelvény vitte tovább. A helyszínre érkezett a ceglédi hivatásos tűzoltóság, akik a társhatóságokkal együtt dolgoznak a helyszínen. Fotókon mutatjuk a tragikus baleset helyszínét.

Ceglédi vonatgázolás helyszíne

Fotók: Nagy Balázs

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu