Helyszínelés
58 perce
Gázolt a vonat Ceglédnél, a környéket lezárták, mindenhol rendőröket és tűzoltókat látni – galériával
Mintegy háromszázan utaztak azon a vonaton, mely Ceglédnél elütött egy embert péntek délelőtt. A helyszínen jártunk!
A rendőrök a balesetnél helyszínelnek
Fotó: Nagy Balázs
Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton mintegy háromszázan utaztak, őket mentesítő szerelvény vitte tovább. A helyszínre érkezett a ceglédi hivatásos tűzoltóság, akik a társhatóságokkal együtt dolgoznak a helyszínen. Fotókon mutatjuk a tragikus baleset helyszínét.
Ceglédi vonatgázolás helyszíneFotók: Nagy Balázs
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre