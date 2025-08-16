augusztus 16., szombat

Baleset

1 órája

Árokba csúszott egy autó Jászárokszálláson

Árokba csúszott egy személyautó Jászárokszálláson szombat délután, a Széchenyi István utca érintett szakaszát félpályán lezárták.

Szoljon.hu
Árokba csúszott egy autó Jászárokszálláson

Baleset történt Jászárokszálláson

Forrás: Illusztráció / MW archív

Fotó: Szakony Attila

Árokba hajtott egy személygépkocsi szombat délután Jászárokszálláson, a Széchenyi István utcában, az Adácsi útnál. A járműben egy ember utazott, akit a mentősök a helyi önkormányzati tűzoltók segítségével emeltek ki. A raj áramtalanította az autót, az érintett útszakaszt pedig félpályán lezárták – közölte hírpotálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.


 

 

 

