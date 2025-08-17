augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Baleset

1 órája

Árokba csapódott egy autó Boldog és Jászfényszaru között

Címkék#baleset#Katasztrofavedelem#személyautó

Árokba hajtott egy személyautó vasárnap délután a 3126-os úton, Boldog és Jászfényszaru között. A járművet a tűzoltók áramtalanították.

Szoljon.hu
Árokba csapódott egy autó Boldog és Jászfényszaru között

Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

Közlekedési baleset történt vasárnap délután a 3126-os úton, Boldog és Jászfényszaru között. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között az árokba hajtott a 2-es kilométerszelvénynél. A helyszínre a jászberényi hivatásos és a jászfényszarui önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

