Hatalmas baleset Rákóczifalván: oszlopnak csapódott az egyik autó

Két autó ütközött össze Rákóczifalván szerda reggel, a Rákóczi Ferenc út és a Vasvári Pál út kereszteződésében. Az ütközés következtében az egyik jármű egy távközlési oszlopnak hajtott, amely kitört – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az egyik jármű egy távközlési oszlopot döntött ki a karambol után

Fotó: Szakony Attila / Forrás: MW Archív

A szolnoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy arra közlekedő szabadnapos tűzoltók áramtalanította a kocsikat, melyekben összesen négyen utaztak. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett kereszteződést, irányítás mellett halad a forgalom.