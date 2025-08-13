augusztus 13., szerda

Irányítás mellett halad a forgalom

Hatalmas baleset Rákóczifalván: oszlopnak csapódott az egyik autó

Két autó ütközött szerda reggel Rákóczifalván, a karambol következtében az egyik jármű egy távközlési oszlopnak csapódott, mely kidőlt.

Két autó ütközött össze Rákóczifalván szerda reggel, a Rákóczi Ferenc út és a Vasvári Pál út kereszteződésében. Az ütközés következtében az egyik jármű egy távközlési oszlopnak hajtott, amely kitört – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A szolnoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy arra közlekedő szabadnapos tűzoltók áramtalanította a kocsikat, melyekben összesen négyen utaztak. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett kereszteződést, irányítás mellett halad a forgalom.

 

