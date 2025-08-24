augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

43 perce

Drámai mentőakció Szászbereknél: tűzoltók küzdöttek a súlyos baleset sérültjéért

Címkék#katasztrófavédelem#karambol#mentés

Baleset történt vasárnap délben a 32-es főúton. Három autó ütközött, az egyik utas is beszorult az autóba.

Dobos Zsófia Tünde

Három autó Karambolozott Szászberek közelében vasárnap a déli órákban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Car accident with airbag shown and ambulance
Baleset történt Szászberek közelében
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A baleset a 32-es főút Jászalsószentgyörgy felé vezető szakaszán történt, az ütközés után az egyik utas beszorult az egyik járműbe. A mentéshez a szolnoki hivatásos tűzoltókat és az Életjel Önkéntes Tűzotó Egyesület önkénteseit riasztották, akik feszítővágó segítségével szakították ki a bajbajutottat. A mentés után őt átadták a mentőorvosoknak, majd áramtalanították az egyik autót.

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu