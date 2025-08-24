43 perce
Drámai mentőakció Szászbereknél: tűzoltók küzdöttek a súlyos baleset sérültjéért
Baleset történt vasárnap délben a 32-es főúton. Három autó ütközött, az egyik utas is beszorult az autóba.
Három autó Karambolozott Szászberek közelében vasárnap a déli órákban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A baleset a 32-es főút Jászalsószentgyörgy felé vezető szakaszán történt, az ütközés után az egyik utas beszorult az egyik járműbe. A mentéshez a szolnoki hivatásos tűzoltókat és az Életjel Önkéntes Tűzotó Egyesület önkénteseit riasztották, akik feszítővágó segítségével szakították ki a bajbajutottat. A mentés után őt átadták a mentőorvosoknak, majd áramtalanították az egyik autót.
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
