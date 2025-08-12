Közlekedési baleset
54 perce
Drámai mentés Szolnok közelében, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert a roncsok közül
Két autó ütközött Szolnok és Zagyvarékas között. Teljes útzár van érvényben az érintett szakaszon.
Forrás: Illusztráció
Fotó: Shutterstock.com
Két személyautó ütközött össze Szolnok közelében, a 32-es főút Zagyvarékas felé vezető szakaszán.
Az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik tagja kimentett egy sérültet az egyik járműből, majd áramtalanította azt. A másik autó áramtalanítását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték el. A mentők a helyszínre érkeztek, a főutat pedig a munkálatok idejére teljes szélességében lezárták – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Megrázó képsorok
Tegnap, 12:36
Brutális balesetet rögzített a térfigyelő Szolnokon, mindenki hallotta a csattanást – videóval
Ezt ne hagyja ki!Elfogás
7 órája
Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, elfogták a körözött bűnözőt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre