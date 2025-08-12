Drámai mentés Szolnok közelében, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert a roncsok közül

Két személyautó ütközött össze Szolnok közelében, a 32-es főút Zagyvarékas felé vezető szakaszán.

Az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik tagja kimentett egy sérültet az egyik járműből, majd áramtalanította azt. A másik autó áramtalanítását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték el. A mentők a helyszínre érkeztek, a főutat pedig a munkálatok idejére teljes szélességében lezárták – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.