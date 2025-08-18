Oldalára borult egy autó, sokaknak feltűnt a hasonlóság a nagy port kavart korábbi balesettel

Két személyautó ütközött össze vasárnap éjszaka Szolnokon, a Kertész úton, a 4-es főút közelében. Az egyik jármű a baleset következtében az oldalára borult.

Szinte ugyanott borult fel egy autó, mint a néhány héttel korábbi balesetben

Fotó: Gyöngyi Ferenc tűzoltó százados

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltók visszaállították kerekeire, majd áramtalanították az autót, az érintett útszakaszt azonban a művelet során teljes szélességében lezárták, adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A közösségi oldalakon egyébként többen azt írták, hogy a sportreptéri lehajtó közelében történt az eset. Néhányaknak pedig rögtön eszükbe jutott egy rejtélyes hansolóság.

Néhány héttel korábban, szinte ugyanezen a helyen, egy kísértetiesen hasonló baleset okozott fennakadást a Szandaszőlősre bevezető úton. Akkor egy alkoholos befolyásoltság alatt lévő nő borult fel az autójával. Elsők között ért a helyszínre olvasónk – aki családjával épp egy születésnapra igyekezett –, sokkoló beszámolóját pedig megosztotta hírportálunkkal.