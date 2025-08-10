Karambol
3 órája
Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval
Mindkét irányból torlódásra kell számítani Szandaszőlős határában, bizonytalan ideig félpályán halad a forgalom.
Fotó: Mészáros János
Egy kisbusz és egy személyautó karambolozott Szolnok egyik forgalmas útján, a Karinthy Frigyes úton, Szandaszőlős városrész határában.
A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók jelenleg áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán váltakozva halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Karambol Szolnokon a Karinthy Frigyes útonFotók: Mészáros János
