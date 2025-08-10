augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

3 órája

Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval

Címkék#baleset#Szandaszőlős#személyautó#kisbusz

Mindkét irányból torlódásra kell számítani Szandaszőlős határában, bizonytalan ideig félpályán halad a forgalom.

Kiss Ádám
Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval

Fotó: Mészáros János

Egy kisbusz és egy személyautó karambolozott Szolnok egyik forgalmas útján, a Karinthy Frigyes úton, Szandaszőlős városrész határában.

A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók jelenleg áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán váltakozva halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Karambol Szolnokon a Karinthy Frigyes úton

Fotók: Mészáros János

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu