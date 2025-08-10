Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával

Egy kisbusz és egy személyautó karambolozott Szolnok egyik forgalmas útján, a Karinthy Frigyes úton, Szandaszőlős városrész határában.

A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók jelenleg áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán váltakozva halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.