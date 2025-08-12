1 órája
Egy fa mellé, az árokba csapódva állt meg a Suzuki a 32-esen – helyszíni fotók és videó!
Egy összetört Suzuki Swift az árokban, a fák között, egy szintén roncsolódott Skoda Fabia az úton – így festett kora este, fél hat körül annak a balesetnek a helyszíne, mely kedden délután történt Szolnok és Zagyvarékas között. Ketten sérültek meg, egy valakit ki kellett menteni az egyik roncsból. Videó és fotók a baleset helyszínéről!
Karambol miatt riasztották a tűzoltókat, a rendőröket és a mentőket kedden délután a 32-es főútra, a baleset Szolnok és Zagyvarékas között történt. Mint arról korábban beszámoltunk, az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentett ki egy sérültet az egyik járműből, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a főutat a mentés idejére lezárták.
A Suzuki Swift az árokparton, a fák között állt meg
Egy piros Skoda Fabia és egy zöld Suzuki Swift ütközött, előbbi autó eleje roncsolódott, és az úton állt meg, utóbbi jármű azonban az út menti árok szélére, a fák közé csapódott.
Baleset a 32-esen, Szolnok és Rékas közöttFotók: Mészáros János
Baleset Szolnoknál: két személyt is kórházba vittek
Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a mentők egy 50 év körüli férfit fejsérüléssel, stabil állapotban, míg egy idős nőt további kivizsgálásra szállítottak kórházba.
