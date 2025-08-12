augusztus 12., kedd

Egy fa mellé, az árokba csapódva állt meg a Suzuki a 32-esen – helyszíni fotók és videó!

Címkék#baleset#karambol#Országos Mentőszolgálat

Egy összetört Suzuki Swift az árokban, a fák között, egy szintén roncsolódott Skoda Fabia az úton – így festett kora este, fél hat körül annak a balesetnek a helyszíne, mely kedden délután történt Szolnok és Zagyvarékas között. Ketten sérültek meg, egy valakit ki kellett menteni az egyik roncsból. Videó és fotók a baleset helyszínéről!

Kiss Ádám

Karambol miatt riasztották a tűzoltókat, a rendőröket és a mentőket kedden délután a 32-es főútra, a baleset Szolnok és Zagyvarékas között történt. Mint arról korábban beszámoltunk, az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentett ki egy sérültet az egyik járműből, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a főutat a mentés idejére lezárták.

Baleset Szolnok és Zagyvarékas között
Baleset Szolnok és Zagyvarékas között: két autó ütközött
Fotó: Mészáros János

A Suzuki Swift az árokparton, a fák között állt meg

Egy piros Skoda Fabia és egy zöld Suzuki Swift ütközött, előbbi autó eleje roncsolódott, és az úton állt meg, utóbbi jármű azonban az út menti árok szélére, a fák közé csapódott.

Baleset a 32-esen, Szolnok és Rékas között

Fotók: Mészáros János

Baleset Szolnoknál: két személyt is kórházba vittek

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a mentők egy 50 év körüli férfit fejsérüléssel, stabil állapotban, míg egy idős nőt további kivizsgálásra szállítottak kórházba.

 

