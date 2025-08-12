Egy fa mellé, az árokba csapódva állt meg a Suzuki a 32-esen – helyszíni fotók és videó!

Karambol miatt riasztották a tűzoltókat, a rendőröket és a mentőket kedden délután a 32-es főútra, a baleset Szolnok és Zagyvarékas között történt. Mint arról korábban beszámoltunk, az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentett ki egy sérültet az egyik járműből, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a főutat a mentés idejére lezárták.

Baleset Szolnok és Zagyvarékas között: két autó ütközött

Fotó: Mészáros János

A Suzuki Swift az árokparton, a fák között állt meg

Egy piros Skoda Fabia és egy zöld Suzuki Swift ütközött, előbbi autó eleje roncsolódott, és az úton állt meg, utóbbi jármű azonban az út menti árok szélére, a fák közé csapódott.