augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

51 perce

Óriási a torlódás Szolnoknál, busszal ütközött egy autó, mutatjuk a helyszínt

Címkék#baleset#Vörösmező út#ütközés

A baleset a 442-és főút és Vörösmező út találkozásánál történt.

Szoljon.hu
Óriási a torlódás Szolnoknál, busszal ütközött egy autó, mutatjuk a helyszínt

Óriási torlódás alakult ki egy baleset után Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Baleset történt kedd kora délután Szolnokon, a 442-és főút és Vörösmező út találkozásánál. Hírportálunk információja szerint egy menetrend szerinti busz és egy személyautó ütközött össze a környéken lévő buszmegálló közelében. A baleset helyszínén hosszú sor alakult ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu