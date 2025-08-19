Baleset
51 perce
Óriási a torlódás Szolnoknál, busszal ütközött egy autó, mutatjuk a helyszínt
A baleset a 442-és főút és Vörösmező út találkozásánál történt.
Óriási torlódás alakult ki egy baleset után Szolnokon
Fotó: Mészáros János
Baleset történt kedd kora délután Szolnokon, a 442-és főút és Vörösmező út találkozásánál. Hírportálunk információja szerint egy menetrend szerinti busz és egy személyautó ütközött össze a környéken lévő buszmegálló közelében. A baleset helyszínén hosszú sor alakult ki.
