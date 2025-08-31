Kocsijában halt meg egy sofőr Miklósnál, már semmit sem tehettek a mentők

Az idei nyár a közlekedési balesetek szempontjából különösen súlyos volt a Jászkunságban. Szinte nem telt el nap úgy, hogy a rendőrök és a katasztrófavédelem ne kaptak volna riasztást egy–egy súlyosabb karambolhoz. A kisebb koccanások mellett több olyan tragédia is történt, amely halálos áldozatot követelt, és sok esetben súlyosan megsérültek a járművekben utazók.

Súlyos baleset a 4–es főúton Törökszentmiklósnál

Fotó: Polyák Dániel, Törökszentmiklós ÖTP

Halálos kimenetelű baleset

A legsúlyosabb esetek közé tartozik a Kisújszállás mellett történt tragédia: az M4-es autópályán szombat délután több jármű ütközött össze, a balesetnek egy halálos áldozata és több sérültje is volt. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentés órákig tartott.

Törökszentmiklósnál egy rosszul sikerült előzés vezetett halálos kimenetelhez: egy furgon és egy személyautó ütközött össze, az egyik sofőr a helyszínen meghalt.

Tragédia történt a 442-es főúton, Kunszentmárton és Tiszaföldvár között, ahol egy autó az árokba csapódott. A balesetben olyan súlyos sérülések keletkeztek, hogy az eset halálos áldozattal járt.

Szolnokon a besenyszögi útnál egy kerékpárost gázolt halálra egy autós, ez az eset szintén a nyár tragédiái közé íródott.

Kunszentmártonban egy buszbalesethez tizenhárom mentőautó vonult ki júliusban a hajnali órákban. Több gyermek is megsérült, köztük életveszélyes állapotban lévő utas is volt, másokat súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A tragikus kimenetelű eset megrázta az egész térséget.

Halálos baleset helyszíne Szolnok külterületén

Fotó: Mészáros János

Súlyos sérülések, életveszélyes állapotok

Több alkalommal csak a gyors mentő- és tűzoltói beavatkozás mentett meg emberéleteket. Az M4–es autópálya Abony melletti szakaszán egy 41 éves sofőr autója többször megpördült és az árokba csapódott; a jármű motorja is kiszakadt, a férfit súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházba. A 442–es főút több pontján is komoly balesetek történtek: volt, hogy kamionok ütköztek, máskor frontális karambol következett be, illetve előfordult, hogy beszorult utasokat kellett feszítővágóval kiszabadítani.

Baleset Szajolnál

Fotó: Nagy Balázs

A 4–es főút a legveszélyesebb

Az ország egyik legforgalmasabb útvonalán, a 4–esen a nyár folyamán több tömegbaleset történt. Csemőnél több autó ütközött össze, egy ember a roncsok közé szorult, mentőhelikoptert is riasztottak. Törökszentmiklós és Surjány között négy autó karambolozott, Karcag és Kisújszállás között pedig újabb többautós ütközés miatt kellett lezárni az utat. Ezek az esetek órákra megbénították a közlekedést, és súlyos sérültekkel jártak.