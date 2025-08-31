1 órája
Kocsijában halt meg egy sofőr Miklósnál, már semmit sem tehettek a mentők
Halálos tragédiák, súlyos sérülések és órákra lezárt utak – ilyen nyarat hagytak maguk után a térség útjain történtek. A balesetek a Jászkunságban szinte mindennapossá váltak, sokszor mentőhelikopterek és feszítővágóval dolgozó tűzoltók kellettek ahhoz, hogy életeket mentsenek.
Az idei nyár a közlekedési balesetek szempontjából különösen súlyos volt a Jászkunságban. Szinte nem telt el nap úgy, hogy a rendőrök és a katasztrófavédelem ne kaptak volna riasztást egy–egy súlyosabb karambolhoz. A kisebb koccanások mellett több olyan tragédia is történt, amely halálos áldozatot követelt, és sok esetben súlyosan megsérültek a járművekben utazók.
Halálos kimenetelű baleset
- A legsúlyosabb esetek közé tartozik a Kisújszállás mellett történt tragédia: az M4-es autópályán szombat délután több jármű ütközött össze, a balesetnek egy halálos áldozata és több sérültje is volt. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentés órákig tartott.
- Törökszentmiklósnál egy rosszul sikerült előzés vezetett halálos kimenetelhez: egy furgon és egy személyautó ütközött össze, az egyik sofőr a helyszínen meghalt.
- Tragédia történt a 442-es főúton, Kunszentmárton és Tiszaföldvár között, ahol egy autó az árokba csapódott. A balesetben olyan súlyos sérülések keletkeztek, hogy az eset halálos áldozattal járt.
- Szolnokon a besenyszögi útnál egy kerékpárost gázolt halálra egy autós, ez az eset szintén a nyár tragédiái közé íródott.
- Kunszentmártonban egy buszbalesethez tizenhárom mentőautó vonult ki júliusban a hajnali órákban. Több gyermek is megsérült, köztük életveszélyes állapotban lévő utas is volt, másokat súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A tragikus kimenetelű eset megrázta az egész térséget.
Súlyos sérülések, életveszélyes állapotok
Több alkalommal csak a gyors mentő- és tűzoltói beavatkozás mentett meg emberéleteket. Az M4–es autópálya Abony melletti szakaszán egy 41 éves sofőr autója többször megpördült és az árokba csapódott; a jármű motorja is kiszakadt, a férfit súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházba. A 442–es főút több pontján is komoly balesetek történtek: volt, hogy kamionok ütköztek, máskor frontális karambol következett be, illetve előfordult, hogy beszorult utasokat kellett feszítővágóval kiszabadítani.
A 4–es főút a legveszélyesebb
Az ország egyik legforgalmasabb útvonalán, a 4–esen a nyár folyamán több tömegbaleset történt. Csemőnél több autó ütközött össze, egy ember a roncsok közé szorult, mentőhelikoptert is riasztottak. Törökszentmiklós és Surjány között négy autó karambolozott, Karcag és Kisújszállás között pedig újabb többautós ütközés miatt kellett lezárni az utat. Ezek az esetek órákra megbénították a közlekedést, és súlyos sérültekkel jártak.
Sorozatos karambolok a térségben
A kisebb településeken sem múlt el balesetek nélkül a nyár: Kenderesen egy autó villanyoszlopot döntött ki, Rákóczifalván két autó ütközése miatt egy távközlési oszlop dőlt ki, Rákócziújfaluban pedig frontális ütközés történt. Szolnokon egy menetrend szerinti busz csapódott egy személyautóba, Tiszaföldvár és Kunszentmárton között pedig ketten szorultak az árokba borult autójukba.
Általános kép
A rendőrség beszámolója szerint volt olyan hétvége, amikor hat olyan balesethez riasztották az egyenruhásokat a vármegyében, amely személyi sérüléssel járt. Több esetben felmerült az ittasság gyanúja is. A nyári hónapokat így a sorozatos közlekedési balesetek, a rengeteg sérült és sajnos több halálos tragédia határozta meg a térség útjain.
A sok súlyos és halálos eset ismételten rávilágít arra, mennyire fontos a felelősségteljes közlekedés, az ittasság kizárása, a sebességhatárok betartása és a fokozott figyelem – különösen a forgalmas országutakon, ahol a nyári hónapokban megnövekedett járműforgalom további kockázatokat hordoz.