2 órája
Ez az a mondat, melyet ha meghallunk, azonnal tudhatjuk, mi történik majd a pénzünkkel
Cikksorozatunk korábbi részében az online csalások közül az úgynevezett romantikus csalásokat vettük górcső alá. Most nézzünk egy kissé gyakoribb szélhámosságot, ahol a célközönség is jóval szélesebb: ez a „banki csalás”, amelynek lényege, hogy egy bank alkalmazottjaként hívnak fel embereket, hogy kicsalják belőlük a legfontosabb adataikat. Hogyan buktassuk le a szélhámost és mitévők legyünk, ha már behúztak a csőbe? Cikkünkből kiderül!
„Üdvözlöm, az X bankból telefonálok, mert gyanús pénzmozgást észleltünk az ön bankszámláján” – így kezdődik általában az az ügylet, amit banki csalásnak hívunk, és ami sajnos sokszor sikerrel jár. Hogyan kerülheti el, hogy ön is áldozat legyen? Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője ezúttal is hasznos tanácsokkal szolgál.
Banki csalás – a módszer és amit tehetünk ellenük
A fenti mondat sokszor úgy folytatódik, hogy az „ügyintéző” rákérdez: ön költött-e el azt a bizonyos öszeget? Ez persze egyből gyanús, ha olyan összegről van szó, ami eleve nincs a számláján, de ha épp van, akkor természetes reakció ilyenkor, hogy az ember megijed.
A csaló pontosan azt a pszichológiai helyzetet használja ki, hogy mi most megrémültünk attól, hogy valami csaló garázdálkodik a pénzünkkel, és pontosan ez az ijedtség kapcsolja ki azt a védelmi funkciót, hogy észrevegyük, hogy épp egy csalóval van dolgunk
– figyelmeztet Vojter-Szabó Zita.
Két kérés, amitől rá kell eszmélnünk, mivel is van dolgunk
Az egyik az, hogy a „bankos ügyintéző” azt mondja: semmi gond, még most vissza tudja fordítani a folyamatot, ennek érdekében viszont kéri a bankkártyánk számát, lejárati idejét és CVC kódját.
Ez legyen az a pont, ahol megállunk, veszünk egy nagy levegőt és elgondolkozunk, hogy ezek az adatok pontosan akkor szükségesek, amikor online vásárolni akarunk. A bankunk soha nem kéri tőlünk ezeket az adatokat, főleg nem a CVC kódot, hiszen az csak ránk tartozik. A többi információ pedig eleve a bank birtokában van, hiszen ők küldték ki nekünk azt a bankkártyát.
A másik irány, amibe a beszélgetés mehet, az az, hogy megkérik a embert, hogy töltsön le egy alkalmazást, aminek a segítségével meg lehet állítani az utalást, vagy vírusirtóként funkcionál. Ez az alkalmazás azonban arra jó, hogy távoli hozzáférést biztosítson az illetőnek az áldozat saját gépéhez vagy telefonjához. Ez által az illető mindent látni fog, amit ott tárol és mindenhez hozzáfér – beleértve a mentett jelszavait is. Innen már csak pillanatok kérdése, hogy lepucolja a bankszámláját, vagy esetleg olyan egyéb érzékeny adatokhoz jusson hozzá, amelyekkel megkárosíthatja önt.
Mit tegyünk, ha banki csalás gyanúja merül fel?
Ahogy az első halvány gyanú felébred bennünk arra vonatkozóan, hogy csalóval van dolga, a legjobb amit tehetünk, hogy
- bontjuk a vonalat
- felhívjuk a bankunkat az elmentett, vagy interneten megtalált telefonszámon és érdeklődunk arról, hogy valóban történt-e bármi gyanús eset.
Van bármi mentsvár, ha már ellopták a pénzünket?
Abban a pillanatban ahogy leesik, hogy csalás áldozatává váltunk, a legelső lépés az legyen, hogy letiltjuk a kártyát a banknál. Aztán mindent, amit lehet, dokumentáljunk képernyőképpel, mert a rendőrség is csak úgy tud érdemben nyomozást indítani, ha minél több információ áll minél előbb a rendelkezésükre.
Azt azonban ebben az esetben is ki kell emelni, akár a romantikus csalások esetén, hogy itt is sokkal hatékonyabb a megelőzés, mint az utólagos felderítés.
Ezért legyünk nagyon gyanakvóak és soha, semmilyen körülmények között ne adjuk ki a bankkártya adatainkat, ne töltsünk le semmilyen plusz applikációt vagy programot és ne kattintsunk gyanús linkekre!
Sorozatuk utolsó részében az online adás-vétel szélhámosait buktatjuk le. Ha szeretné egyben meghallgatni podcast beszélgetésünket, kattintson IDE.
