Ez az a mondat, melyet ha meghallunk, azonnal tudhatjuk, mi történik majd a pénzünkkel

„Üdvözlöm, az X bankból telefonálok, mert gyanús pénzmozgást észleltünk az ön bankszámláján” – így kezdődik általában az az ügylet, amit banki csalásnak hívunk, és ami sajnos sokszor sikerrel jár. Hogyan kerülheti el, hogy ön is áldozat legyen? Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője ezúttal is hasznos tanácsokkal szolgál.

A banki csalás pszichológiája az, hogy elaltatja a gyanakvásunkat azzal, hogy arra tereli a figyelmünket, hogy valaki más akar éppen meglopni bennünket

Fotó: Pesti Tamás / Forrás: Illusztráció

Banki csalás – a módszer és amit tehetünk ellenük

A fenti mondat sokszor úgy folytatódik, hogy az „ügyintéző” rákérdez: ön költött-e el azt a bizonyos öszeget? Ez persze egyből gyanús, ha olyan összegről van szó, ami eleve nincs a számláján, de ha épp van, akkor természetes reakció ilyenkor, hogy az ember megijed.

A csaló pontosan azt a pszichológiai helyzetet használja ki, hogy mi most megrémültünk attól, hogy valami csaló garázdálkodik a pénzünkkel, és pontosan ez az ijedtség kapcsolja ki azt a védelmi funkciót, hogy észrevegyük, hogy épp egy csalóval van dolgunk

– figyelmeztet Vojter-Szabó Zita.

Két kérés, amitől rá kell eszmélnünk, mivel is van dolgunk

Az egyik az, hogy a „bankos ügyintéző” azt mondja: semmi gond, még most vissza tudja fordítani a folyamatot, ennek érdekében viszont kéri a bankkártyánk számát, lejárati idejét és CVC kódját.

Ez legyen az a pont, ahol megállunk, veszünk egy nagy levegőt és elgondolkozunk, hogy ezek az adatok pontosan akkor szükségesek, amikor online vásárolni akarunk. A bankunk soha nem kéri tőlünk ezeket az adatokat, főleg nem a CVC kódot, hiszen az csak ránk tartozik. A többi információ pedig eleve a bank birtokában van, hiszen ők küldték ki nekünk azt a bankkártyát.

A másik irány, amibe a beszélgetés mehet, az az, hogy megkérik a embert, hogy töltsön le egy alkalmazást, aminek a segítségével meg lehet állítani az utalást, vagy vírusirtóként funkcionál. Ez az alkalmazás azonban arra jó, hogy távoli hozzáférést biztosítson az illetőnek az áldozat saját gépéhez vagy telefonjához. Ez által az illető mindent látni fog, amit ott tárol és mindenhez hozzáfér – beleértve a mentett jelszavait is. Innen már csak pillanatok kérdése, hogy lepucolja a bankszámláját, vagy esetleg olyan egyéb érzékeny adatokhoz jusson hozzá, amelyekkel megkárosíthatja önt.