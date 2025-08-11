augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Lángokban állt minden

2 órája

Füst szállt fel a besenyszögi pusztában, fotókon mutatjuk a pusztítás nyomait

Címkék#katasztrófavédelem#tűzoltás#tűzriasztás

Füst szállt fel, lángok pusztítottak augusztus 8-án Besenyszögnél. A helyszínre szolnoki tűzoltók azonnal kivonultak s megkezdték az oltási munkálatokat.

Dobos Zsófia Tünde

Péntek délután Besenyszög-Palotás külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol látták, hogy mintegy egy hektáron tombolnak a lángok – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kigyulladt az aljnövényzet Besenyszögnél, a helyszínen a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték az oltási munkálatokat
Fotó: Skumát Péter tűzoltó hadnagy

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik azonnal megkezdték az oltási munkálatokat. Gyors munkájuknak köszönhetően, végül egy vízsugárral sikerült elfojtaniuk a lángokat.


 

