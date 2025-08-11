Lángokban állt minden
1 órája
Füst szállt fel a besenyszögi pusztában, fotókon mutatjuk a pusztítás nyomait
Füst szállt fel, lángok pusztítottak augusztus 8-án Besenyszögnél. A helyszínre szolnoki tűzoltók azonnal kivonultak s megkezdték az oltási munkálatokat.
Péntek délután Besenyszög-Palotás külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol látták, hogy mintegy egy hektáron tombolnak a lángok – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik azonnal megkezdték az oltási munkálatokat. Gyors munkájuknak köszönhetően, végül egy vízsugárral sikerült elfojtaniuk a lángokat.
Ezt ne hagyja ki!Az életünk a tét
6 órája
Mi az, amire 40 éve még 17 percünk volt, ma viszont alig 3-4 percünk maradt rá? A válasz meglepő!
Ezt ne hagyja ki!Vízpótlásra készül a vízügy
5 órája
Érdemes körültekintően közlekedni Kőtelek és Tiszasüly között. Mutatjuk, mire kell számítani
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre