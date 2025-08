Erre senki sem akar hazaérni: mutatjuk, miért volt nagy mozgás a ponyvával letakart autóban

Furcsa esetről számoltak be egy Pest vármegyei településről. A betörés Abonyban történt július 26-án, amikor a nő mindössze tizenöt percre hagyta el otthonát. Egy férfi ugyanis ezt a néhány percet kihasználva igyekezett észrevétlenül besurranni, azonban az édesanyának több furcsa részlet is szemet szúrt, miután hazaért. Később az eset megdöbbentő fordulatot vett.

Betörés Abonyban: az édesanya még időben le tudta fotózni a tettest

Fotó: Beküldött

Betörés Abonyban: egy ponyva buktatta le a behatolót

Az említett napon a nő lányát és párját vitte el a körülbelül 500 méterre lévő vasútállomásra. Ez idő alatt azonban a kapu nyitva maradt, amin egy férfi később be is surrant. Általában teraszuk mellett szokta leparkolni személyautóját, azonban a megszokottól eltérően ezúttal teljesen felállt a garázsig, hogy tovább maradhasson árnyékban a jármű. A garázs melletti területen állt lánya kocsija is, amit mindig ponyva véd. Itt tűnt fel az első furcsaság, miután hazaért fél hat magasságában.

– Amikor ki akartam szállni az autóból, oldalra pillantva furcsa volt, hogy nincs a ponyva a lányom autóján. Eléggé fújt a szél, először még arra gyanakodtam, hogy lefújhatta róla, de közben eszembe jutott, hogy le volt kötve a kerekekhez – idézte fel.

Ahogyan az autót kémlelte, hirtelen mozgást látott az anyósülés mögött, ahonnan lassan előbújt egy szempár is. A behatoló is meglepődhetett, mivel ezután gyorsan lebukott, majd ismét felnézett.

– Ekkor fogtam fel, hogy valaki az autóban van. Hát, kellett egy kis idő, mire feleszméltem, hogy konkrétan egy ember mozgolódik ott, és egyben le is döbbentem. A besurranó is meglepődött, hogy tetten értem – mondta. A hölgytől megtudhattuk többek között azt is, hogy az illető valószínűleg a csomagtartón keresztül jutott be az utastérbe úgy, hogy a hátulsó üléssor egyik ülését berúgta. Az abonyi nő elmondta, hogy az ülés megsérült, és nem lehet azóta rendesen visszacsukni sem.

Ebben az autóban talált rá az illetéktelen behatolóra az abonyi édesanya

Fotó: Beküldött

Ezután mindketten kiszálltak az autókból

Miután elhagyták a járműveket, a nő látta, hogy a férfi és öltözete is koszos volt, továbbá zavartan viselkedett. Jelenléte aggasztotta az édesanyát.