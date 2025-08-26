augusztus 26., kedd

Rajtaütés

Meglepő helyről került elő a furcsa szerkezet, amire rá se lehetett ismerni

Eltulajdonított kerékpárról érkezett a rendőrségi bejelentés hétfőn, a hatóság munkatársai azonnal munkához láttak.

Dobos Zsófia Tünde

A bejelentés szerint vasárnap hajnalban a szolnoki Verseghy parkból vitt el valaki egy lezáratlanul hagyott biciklit. A szolnoki rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, és még a bejelentés napján megtalálták az eltulajdonított járművet.

A bicikliről még a kereket is leszerelte a szolnoki tolvaj
Forrás: police.hu

A kamerafelvételek, és a rendőrök személyismeretének köszönhetően rövid időn belül azonosították a tolvajt. A helyi körzeti megbízottak a férfit az otthonában kapták el, ahol megtalálták a járművet is, amiről már leszerelte a kerekeket. 

A tolvajt előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol lopás vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták, a kerékpár pedig visszakerült jogos tulajdonosához. 

 

