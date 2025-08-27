augusztus 27., szerda

Drámai percek

34 perce

Rálépett a pedálra a nő, megölte benne bízó utasát a sofőr

Címkék#horgász#baleset#haláleset

Vasárnap délután tragikus baleset történt, amelyben egy férfi, és egy kutya is életét vesztette. A Bugyi baleset körülményeiről most derültek ki a sokkoló részletek.

Szoljon.hu

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, tragikus kimenetelű baleset történt augusztus 24-én, vasárnap délután Bugyi község közelében, amikor egy autó a vízelvezető csatornába csúszott. A jármű utasa, egy 69 éves férfi a kocsiba szorult, és életét vesztette, vele együtt elpusztult a kutyája is. A sofőr, egy ötven év körüli nő ki tudott menekülni a járműből, őt kihűléses tünetekkel szállították kórházba. Mutatjuk a Bugyi baleset részleteit. 

A Bugyi baleset sofőrjének friss jogosítványa volt
A Bugyi balesetnél egy tanulóvezető-matricás autó a csatornába csúszott
Fotó: Tények képernyőkép

A Bugyi baleset részletei most derültek ki

A Tények információi szerint a járművet vezető nőnek alig egy éve volt jogosítványa, és az autón még a tanulóvezetőt jelző matrica is kint volt. A tragédia valószínűleg azért következett be, mert a sofőr rossz pedálra lépett, amikor a csatorna mellett próbált megfordulni. A helyi horgászok, akik ismerik a környéket, értetlenül állnak a történtek előtt, mivel az út a vízelvezető mellett viszonylag széles – írta meg a Pecaverzum.

A kocsiban ülők horgászni érkeztek a térségbe, ám a kirándulás tragédiába torkollott. A mentők több egységet, köztük mentőhelikoptert is a helyszínre küldtek, de az utast már nem tudták megmenteni.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a dabasi hivatásos tűzoltók és a fővárosi búvárok drótkötél segítségével húzták partra a mintegy hat-nyolc méter széles és 2–2,5 méter mély, erős sodrású Ürbőpusztai-csatornába csúszott autót.

A rendőrség büntetőeljárást indított, és szakértők bevonásával vizsgálja a pontos körülményeket.

 

