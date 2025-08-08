augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Táposzsákos tolvaj

2 órája

Bűncselekmény-sorozat borzolta a kedélyeket Jászárokszálláson

Címkék#bűncselekmény#autólopás#Jászárokszállás

Tyúklopással kezdte, buszfeltöréssel, és autólopással folytatta . A jászárokszállási fiatalkorú hosszú ideig bolondot csinált a hatóságokból. A bűncselekmény-sorozat végül 12 rendbeli vagyon elleni üggyé duzzadt, a fiút őrizetbe vették.

Szoljon.hu

Egyre szemtelenebb, és komolyabb tettekre ragadtatta magát az a fiatalkorú, aki hónapokon át tartotta rettegésben Jászárokszállás lakóit. A rendőrség végül őrizetbe vette a fiatalkorút, aki több mint egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követhetett el a településen – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei-Rendőr-főkapitányság

A bűncselekmény-sorozatban magánházak, és még busz is érintett volt.
Hónapokon keresztül tartott a bűncselekmény-sorozat Jászárokszálláson, üzletekbe, magánházakba is betört a fiatal
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A bűncselekmény-sorozat tyúklopással indult

A fiú először 2024 októberében került a rendőrség látókörébe, amikor egy magánház udvaráról próbált meg baromfikat eltulajdonítani. Az állatokat táposzsákba gyömöszölte, ám a tulajdonos megzavarta, így zsákmányát hátrahagyva menekülni kényszerült.

Egy időre csend lett körülötte, de 2025 januárjától újra aktivizálta magát – ekkor egy sértett farzsebéből emelte ki a pénztárcát, amelyben készpénz és iratok is voltak. A következő hónapban már két zárt autóbuszt tört fel, egyik alkalommal 8500 forintnyi aprópénzt, másik esetben 5000 forintot zsákmányolt.

A nyomozók szerint a fiatal nem állt meg itt. Több magánlakásba és élelmiszerüzletbe is betört, ahonnan különféle értékeket vitt el. A bűncselekmény-sorozat tetőpontja egy gépkocsi jogtalan elvitele volt – az autót egyszerűen elkötötte.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint az ifjú bűnelkövetőt végül elfogták, és az ellene indult külön eljárásokat egyesítették. A rendőrség jelenleg 12 rendbeli vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítja. A fiút őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu