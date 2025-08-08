Bűncselekmény-sorozat borzolta a kedélyeket Jászárokszálláson

Egyre szemtelenebb, és komolyabb tettekre ragadtatta magát az a fiatalkorú, aki hónapokon át tartotta rettegésben Jászárokszállás lakóit. A rendőrség végül őrizetbe vette a fiatalkorút, aki több mint egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követhetett el a településen – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei-Rendőr-főkapitányság

Hónapokon keresztül tartott a bűncselekmény-sorozat Jászárokszálláson, üzletekbe, magánházakba is betört a fiatal

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A bűncselekmény-sorozat tyúklopással indult

A fiú először 2024 októberében került a rendőrség látókörébe, amikor egy magánház udvaráról próbált meg baromfikat eltulajdonítani. Az állatokat táposzsákba gyömöszölte, ám a tulajdonos megzavarta, így zsákmányát hátrahagyva menekülni kényszerült.

Egy időre csend lett körülötte, de 2025 januárjától újra aktivizálta magát – ekkor egy sértett farzsebéből emelte ki a pénztárcát, amelyben készpénz és iratok is voltak. A következő hónapban már két zárt autóbuszt tört fel, egyik alkalommal 8500 forintnyi aprópénzt, másik esetben 5000 forintot zsákmányolt.

A nyomozók szerint a fiatal nem állt meg itt. Több magánlakásba és élelmiszerüzletbe is betört, ahonnan különféle értékeket vitt el. A bűncselekmény-sorozat tetőpontja egy gépkocsi jogtalan elvitele volt – az autót egyszerűen elkötötte.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint az ifjú bűnelkövetőt végül elfogták, és az ellene indult külön eljárásokat egyesítették. A rendőrség jelenleg 12 rendbeli vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítja. A fiút őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is.