Rejtélyes alak

2 órája

Sorra tűntek el a dolgok a ceglédi boltokból, fantomszerű besurranó nyomára bukkantak

Se munkahelye, se jövedelme. A helyi boltokat fosztogatta a rejtélyes ceglédi tolvaj, így pénzelve gyötrő szenvedélyét.

Rózsa Róbert

Baljóslatú alak őgyelgett a nyáron a ceglédi boltok környékén, „munkássága” nyomán pedig a Pest vármegyei város üzleteiből sorra tűntek el dolgok. Az árusok most talán fellélegezhetnek: kiderült, rács mögé került a rejtélyes ceglédi tolvaj.

kisboltokba járt lopni a rejtélyes ceglédi tolvaj
Bejárta a helyi üzleteket, mindenfélét lopott egy rejtélyes ceglédi tolvaj
Fotó: Kallus György / Világgazdaság / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Mint azt a minap a Pest Vármegyei Főügyészség közölte, letartóztatásba került a többrendbeli lopással gyanúsított férfi. Az ügyészségi közlésből kiderült, a tolvajnak se munkahelye, se keresete nincs, a bolti lopásokból tartotta fent magát. Pontosabban káros szenvedélyét: a férfi az így szerzett bevételt kábítószerre költötte.

Kilenc helyről lopott a ceglédi tolvaj

Ennek érdekében különféle ceglédi boltokból és áruházakból lopott mindenfélét. Júliusban összesen kilenc helyről vitt magával parfümöket, kávét, élelmiszert, műszaki és háztartási cikkeket, valamint egy kerékpárt, összesen több mint 380 ezer forint értékben.

Az ügyészség az írta, az illető ellen jelenleg is nyomoz a Ceglédi Rendőrkapitányság. A nyomozás során a gyanúsítottal közölték a kábítószer vásárlásához szükséges anyagi javak megteremtése érdekében elkövetett lopás vétsége és más bűncselekmények megalapozott gyanúját.

A Ceglédi Járási Ügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett, rendszeresen kábítószert fogyasztó férfi esetében fokozottan fennáll a szökés-elrejtőzés kockázata, továbbá a bűnismétlés veszélye, ezért indítványt tett a gyanúsított letartóztatásának elrendelésére

– fogalmaztak.

Hozzátették, a nyomozási bíró az ügyészség indítványával egyetértve rendelte el a férfi letartóztatását.

 

