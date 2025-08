Kigyulladt járművek 37 perce

Idegen tűzoltók tűntek fel az oltásnál Cegléden, választ vártak a helyiek – videóval

Több jármű is lángokban állt a Pesti dűlőnél Cegléden, ahová először a nagykátai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A ceglédi tűzeset után több lakos is feltette a kérdést: miért nem a város tűzoltói avatkoztak be először?

Mint arról hírportálunk már beszámolt, csütörtökön tűz ütött ki Cegléd egyik telephelyén. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Csámpai Attila tűzoltó őrnagy további részletekről adott tájékoztatást. Kiderült, hogy több tényező is nehezítette az oltást, illetve felmerült egy kérdés a lakóknál: miért nem a ceglédi tűzoltók érkeztek ki elsőként? Most válasz érkezett erre! A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat

Fotó: Nagy Balázs A ceglédi tűzeset újabb részletei A sajtószóvivő tájékoztatása szerint a tűz késő délután keletkezett egy szállítmányozási cég telephelyén, a Pesti dűlőnél. A helyszínen autóbuszok, pótkocsik, személyautók és teherautók borultak lángba, melyek környezetében hulladék, olajos hordók és autógumik sorakoztak, és ezek egy része szintén lángra kapott. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy a járművek szorosan egymás mellett álltak, így a lángok könnyen és gyorsan terjedtek. A nehezítőkörülmények ellenére a helyszínen dolgozó szakemberek körülbelül egy óra alatt megfékezték a tüzet. Több lakos is megosztotta a saját fotóját A közösségi oldalakat ellepték a helyszínen készített fotók, amelyeken jól látható volt a magasra nyúló, koromfekete füstfelhő. Egyesek félelmetesnek írták le a látottakat, amely a fotókat nézve kifejezetten indokolt lehetett. Mások azonban a híreket olvasva azonnal kiszúrták, hogy a helyszínre nem a ceglédi tűzoltók érkeztek ki elsőként. A környéken dolgozó nagykátai hivatásos tűzoltók kezdték meg a lángok megfékezését, akik két habosított vízsugárral dolgoztak, és később a monori, szolnoki és dabasi hivatásos tűzoltók is követték őket. A ceglédi tűzoltóegységek sem tétlenkedtek, ugyanis Csámpai Attila tűzoltó őrnagy tájékoztatása szerint egy szomszédos településen dolgoztak nem sokkal korábban, ahol a száraz aljnövényzet égett. Végül a ceglédi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, majd visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, és átvizsgálták a kiégett járműveket. A ceglédi tűzesetben szétégett járművek ma így állnak a telephelyen

Fotó: Beküldött A mai napon látható állapot Egy olvasónk friss fotókat küldött a csütörtöki tűzeset helyszínéről, és a képen a pusztítás jól látható. A buszok fémváza még felismerhető, de a burkolatok, ablakok szinte megsemmisültek. A tűz láthatóan nagy területet érintett, hiszen a föld elszenesedett, és a háttérben további károsodott járművek, például egy teherautó is kivehető.

