2 órája
Gonosz tervet eszelt ki két férfi, megszámlálhatatlan áldozatot szedtek néhány hónap alatt
Az egész országra kiterjedő csalássorozatot indított el két férfi, összesen közel negyven millió forintot szedtek el áldozataiktól. Egyiküket kedden fogta el a rendőrség.
Egy 57 éves jászjákóhalmai és egy 26 éves hernádi férfi megállapodott abban, hogy létfenntartásukat ezentúl csalásokkal biztosítják majd. A két férfi különböző hirdetéseket akart feladni, melyekben olyan termékeket kínálnak eladásra, amelyek soha sem álltak a rendelkezésükre, így verve át áldozataikat, rávéve őket, hogy bankszámlát nyissanak különböző pénzintézeteknél, majd a számlaszámok felett rendelkezési jogot szereznek. A csalássorozat egyik elkövetőjét két napja fogta el a rendőrség.
Jászkunságból indult a csalássorozat
A bűncselekmények 2024 nyarától kezdődően az egész országra kiterjedtek, a rendőrség pedig az ügy kapcsán szerteágazó felderítést végzett, és több tucat ügyet egyesítettek az alapeljáráshoz. A fiatalabb férfit 34 rendbeli csalással gyanúsították meg, amely során jogtalanul több mint 30 millió forinthoz jutott különböző strómanok bevonásával. A férfi jelenleg letartóztatását tölti a büntetés-végrehajtási intézetben – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei rendőr-főkapitányság.
Az idősebbik férfit augusztus 26-án fogták el és jelenleg őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról. Őt jelentős értékre, üzletszerűen megvalósított pénzmosás bűntette miatt hallgatták ki. Ténykedése közel 9 millió forintos kárt okozott a gyanútlan sértetteknek.
A nyomozó hatóság ez idáig 34 sértettet azonosított, közülük 11 kihallgatása jelenleg is folyamatban van, továbbá 11 főt hallgatott ki pénzmosás bűncselekmény miatt.
