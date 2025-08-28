augusztus 28., csütörtök

Csalássorozat

Gonosz tervet eszelt ki két férfi, megszámlálhatatlan áldozatot szedtek néhány hónap alatt

Címkék#csalássorozat#rendőrségi közlemény#bűncselekmény

Az egész országra kiterjedő csalássorozatot indított el két férfi, összesen közel negyven millió forintot szedtek el áldozataiktól. Egyiküket kedden fogta el a rendőrség.

Dobos Zsófia Tünde

Egy 57 éves jászjákóhalmai és egy 26 éves hernádi férfi megállapodott abban, hogy létfenntartásukat ezentúl csalásokkal biztosítják majd. A két férfi különböző hirdetéseket akart feladni, melyekben olyan termékeket kínálnak eladásra, amelyek soha sem álltak a rendelkezésükre, így verve át áldozataikat, rávéve őket, hogy bankszámlát nyissanak különböző pénzintézeteknél, majd a számlaszámok felett rendelkezési jogot szereznek. A csalássorozat egyik elkövetőjét két napja fogta el a rendőrség.

egész országra kiterjedő csalássorozat
A csalássorozatot 2024 nyarától kezdődően az egész országra kiterjesztette a két férfi
Forrás: Police.hu

Jászkunságból indult a csalássorozat

A bűncselekmények 2024 nyarától kezdődően az egész országra kiterjedtek, a rendőrség pedig az ügy kapcsán szerteágazó felderítést végzett, és több tucat ügyet egyesítettek az alapeljáráshoz. A fiatalabb férfit 34 rendbeli csalással gyanúsították meg, amely során jogtalanul több mint 30 millió forinthoz jutott különböző strómanok bevonásával. A férfi jelenleg letartóztatását tölti a büntetés-végrehajtási intézetben – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Az idősebbik férfit augusztus 26-án fogták el és jelenleg őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról. Őt jelentős értékre, üzletszerűen megvalósított pénzmosás bűntette miatt hallgatták ki. Ténykedése közel 9 millió forintos kárt okozott a gyanútlan sértetteknek. 

A nyomozó hatóság ez idáig 34 sértettet azonosított, közülük 11 kihallgatása jelenleg is folyamatban van, továbbá 11 főt hallgatott ki pénzmosás bűncselekmény miatt.

 

