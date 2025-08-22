Mindenkit sokkolt a brutális csecsemőgyilkosság: kiderült, kit gyanúsítanak a szörnyűséggel

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatón közölt részleteket a nagydorogi csecsemőgyilkosságról pénteken. A rendőrség elárulta, ki lehet a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetője.

Ismét egy brutális csecsemőgyilkosság híre rázta meg az országot

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A megölt csecsemő édesanyja azt mondta a nyomozóknak, hogy babakocsival vitte sétálni kéthetes kisfiát, amikor rosszul lett és elesett. Mire magához tért, a csecsemő eltűnt...

Egy földút mellett találták meg a csecsemőgyilkosság áldozatát

A keresés azonnal megkezdődött, kutyás és drónos egységeket is bevetettek. A gyermek holttestét végül még aznap délután, Nagydorog külterületén, egy földút mellett találták meg.

Közben a rendőrség kiadott egy videót, ami a helyszínelés idején készült, ott, ahol megtalálták a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát – a felvételeket a Teol.hu hírportálon találják a helyszínen készült fotókkal és a további részletekkel együtt!

Munkahelye mosdójában csomagolta zacskóba az újszülöttjét

Sajnos Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is történtek már hasonló, emberi ésszel felfoghatatlan csecsemőgyilkosságok. Nemrég például brutális kegyetlenséggel megölte újszülött gyermekét egy többgyermekes jászkiséri nő. Ahogyan arról idén júniusban beszámoltunk, munkahelyének mosdójában adott életet újabb gyermekének, majd egy átlátszó zacskóba csomagolta és a hátizsákba rejtette, ahol a baba megfulladt.

Két babáját is megölte a karcagi nő, húsz év fegyházat kapott

Húsz évnyi fegyházbüntetést szabtak ki arra a karcagi asszonyra, aki – miután egyszer már elítélték újszülött gyermeke megöléséért – ezt a bűncselekményt a negyedik babája szülésekor, évekkel később ismét elkövette.