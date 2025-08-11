Brutális balesetet rögzített a térfigyelő Szolnokon, mindenki hallotta a csattanást – videóval

A döbbenetes autósbalesetben ingatlanok és több jármű is jelentős kárt szenvedett.

Döbbenetes autósbaleset történt Szolnokon augusztus 9-én délután a szandaszőlősi városrészben, a Vörösmező úton, amelynek kapcsán további rendőségi válaszokat várunk

Forrás: Szolnok és környéke útinform Facebook-csoport

„Élete végéig be kellene vonni a vezetői engedélyét!”; „Lehet, hogy nem is volt neki!”; „A múltkor szürke Audi versenyzett egy másik autóval Szolnokon a Baross úton, egy harmadik a járdán állt a kocsival, amikor fordultam ki a körforgalomból a Szapáry út fele motorral. A szürke Audi úgy 130-140-el jöhetett, meg is csúszott az enyhe balosban. Ha keresztbe áll, akkor valószínűleg én ott maradok…”; „Szerdán jártunk mi is a helyszínen, akkor az állatorvosnál voltunk. Ez a kocsi akkor körülbelül 130-cal száguldott el mellettünk, és még akkor gyorsult tovább. Meg is jegyezte a férjem, hogy ebből még baj lesz!”. A hozzászólók meg is jegyezték:

„A motor is üvölt becsapódás előtt, és a gumihang sem 50 kilométer/órára utal!”

„Mi lett volna, ha egy felnőttember, egy kisgyerek van épp ott?!”

„Reméljük a rend őrei helyén fogják ezt kezelni! Kitartást a károsultaknak!”.

Ezek és hasonló hozzászólások tömege került fel a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók neve Facebook-csoportban egy névvel jegyzett poszthoz, amely vasárnap került ki a közösségi oldalra, és egy szombaton délután történt döbbenetes autósbalesetet rögzített az illető házára szerelt térfigyelő-kamerán keresztül.

Biztonsági kamera rögzítette a döbbenetes autósbalesetet

A biztonsági kamera a szolnoki-szandaszőlősi Vörösmező út egyik házának portáját „figyeli”, de látható egy részleten a Vörösmező úton történő események is. A mozgóképen sokáig csak a csend hangját megtörő egy jármű egyre erősödő motorzaja hallatszik, majd hirtelen fék- és gumcsikorgás, a felvételeken feltűnő, már nem az úton egyenesen előre robogó autó látható, majd a jól hallható ütközés, törés, ropogás, majd vészriasztó, kutyaugatás, végül ismét síri csend. Pár másodperc múlva a károsult riadt bosszankodása és az érintett sofőr hangja hallható. Előbbi kirohan az utcafrontra, szitkozódik, majd kiabálja talán a párjának, hogy „Hívjad a rendőrséget, a tűzoltókat!”, majd a vétkes járművezetőnek: „Három kocsit tettél tönkre, hallod!?”.