Brutális balesetet rögzített a térfigyelő Szolnokon, mindenki hallotta a csattanást – videóval
A Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók Facebook-csoportban egy félelmetes videós bejegyzést tett közzé egy meghökkentő eset érintettje. Döbbenetes autósbaleset részese volt, melyben egy száguldozó sofőr letarolta a szolnoki Vörösmező út egy részét...
A döbbenetes autósbalesetben ingatlanok és több jármű is jelentős kárt szenvedett.
„Élete végéig be kellene vonni a vezetői engedélyét!”; „Lehet, hogy nem is volt neki!”; „A múltkor szürke Audi versenyzett egy másik autóval Szolnokon a Baross úton, egy harmadik a járdán állt a kocsival, amikor fordultam ki a körforgalomból a Szapáry út fele motorral. A szürke Audi úgy 130-140-el jöhetett, meg is csúszott az enyhe balosban. Ha keresztbe áll, akkor valószínűleg én ott maradok…”; „Szerdán jártunk mi is a helyszínen, akkor az állatorvosnál voltunk. Ez a kocsi akkor körülbelül 130-cal száguldott el mellettünk, és még akkor gyorsult tovább. Meg is jegyezte a férjem, hogy ebből még baj lesz!”. A hozzászólók meg is jegyezték:
- „A motor is üvölt becsapódás előtt, és a gumihang sem 50 kilométer/órára utal!”
- „Mi lett volna, ha egy felnőttember, egy kisgyerek van épp ott?!”
- „Reméljük a rend őrei helyén fogják ezt kezelni! Kitartást a károsultaknak!”.
Ezek és hasonló hozzászólások tömege került fel a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók neve Facebook-csoportban egy névvel jegyzett poszthoz, amely vasárnap került ki a közösségi oldalra, és egy szombaton délután történt döbbenetes autósbalesetet rögzített az illető házára szerelt térfigyelő-kamerán keresztül.
Biztonsági kamera rögzítette a döbbenetes autósbalesetet
A biztonsági kamera a szolnoki-szandaszőlősi Vörösmező út egyik házának portáját „figyeli”, de látható egy részleten a Vörösmező úton történő események is. A mozgóképen sokáig csak a csend hangját megtörő egy jármű egyre erősödő motorzaja hallatszik, majd hirtelen fék- és gumcsikorgás, a felvételeken feltűnő, már nem az úton egyenesen előre robogó autó látható, majd a jól hallható ütközés, törés, ropogás, majd vészriasztó, kutyaugatás, végül ismét síri csend. Pár másodperc múlva a károsult riadt bosszankodása és az érintett sofőr hangja hallható. Előbbi kirohan az utcafrontra, szitkozódik, majd kiabálja talán a párjának, hogy „Hívjad a rendőrséget, a tűzoltókat!”, majd a vétkes járművezetőnek: „Három kocsit tettél tönkre, hallod!?”.
A Facebook-poszthoz hozzászólók többsége, lelki közösséget vállalva a károsulttal, saját hasonló élményeket írt a bejegyzéshez. A térfigyelő-kamera felvételeit, valamint az összetört kocsik fotóit is feltüntető károsult hírportálunk megkeresésére nem kívánt külön megszólalni. Azt mondja, hogy a mozgó- és az állóképek magukért beszélnek.
Megkerestük a Facebook-poszt tartalma iránt érdeklődve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A kommunikációs osztálytól András Hunor Lehel rendőr százados, sajtóreferens arról tájékoztatta hírportálunkat, miszerint a rendelkezésre álló adatok alapján egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt augusztus 9-én, szombaton 17 óra 10 perc körül Szolnok belterületén, a szandaszőlősi Vörösmező úton, melynek során az egyik, az esetben részes személyautó több parkoló járműnek és ingatlan-kerítésének ütközött. A jármű utasa az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyű sérülést szenvedett.
A sajtóreferens jelezte, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretein belül vizsgálja a baleset körülményeit, azonban a helyszíni szemle adatai alapján kizárták a gyorsulási verseny lehetőségét.
Mindazonáltal kérik, hogy aki a balesettel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56/501-600-as telefonszámot – zárta közleményét a kommunikációs osztály.
Az információt megköszönve és megértve küldtünk még egy kérdést elküldtünk a vármegyei rendőrség illetékes osztálya felé, miszerint „Mi a tapasztalatuk, a korábbi időszakhoz képest tavaly óta stagnál, vagy több előfordulása van Szolnokon és térségében az illegális gyorsulásnak, vagy a nagy lóerejű, márkás járművek erőpróbáinak?
A rendőrség válasza után folytatjuk a témát...