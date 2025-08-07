augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulók
Drónok és katasztrófavédelem

41 perce

Életeket menthetnek a drónok: látványos bemutatóval rukkolt elő a katasztrófavédelem – galériával

Címkék#katasztrófavédelem#tűzmegelőzés#rendezvény#drón#bemutató

Vajon mi repül az égen? Egy vadászgép? Egy madár? Nem! Ez egy drón! Ötödik alkalommal rendezte meg a RepTár Drone Day légi parádéját, ahol – ahogy neve is sugallja – a drónok kaptak főszerepet. A megszokott programokon túl ezúttal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is bemutatkozott.

Dobos Zsófia Tünde

A szolnoki RepTár Szolnoki Repülőmúzeum ezúttal nem csak a múlt repüléstörténeti relikviáival hódított, hanem a jövő technológiájt is felvonultatta: az augusztus 2-án megrendezett V. RepTár Drone Day-en drónok lepték el a teret, mini versenypályán cikáztak, a levegőben pedig precíz manővereket hajtottak végre. 

katasztrófavédelmi drónok a Drone Dayen
Bemutatót tartott a katasztrófavédelem az V. Drone Day-en
Fotó: Pesti Zoltán tűzoltó alezredes

Bemutatkozott a katasztrófavédelem drónos egysége is a Drone Day-en

A kiállításhoz csatlakozott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is, mely a drónos egységével statikus bemutató keretében mutatta be a képességeit. 

A látogatók megtudhatták, hogy a katasztrófavédelem drónjai a tűzesetek felderítésében segítik a hatékony beavatkozást, ami sajnos az elmúlt napokban rengeteg volt a Jászkunságban.

A drónok infrakamera segítségével meg tudják határozni a tűzfészkeket, melynek segítségével a tűzoltók célzottan tudják felszámolni, megspórolva ezzel az értékes oltóvizet. Továbbá azt is bemutatták, hogy drónokkal leégett terület nagyságát is nagyságát is fel tudják mérni, illetve a tűzterjedést is mindenre kiterjedően látják. 

Mindezeken túl a drón kamerája által felvett élőképet továbbítani lehet a szállítójármű monitorjára, vagy ha arra van szükség, akár egy operatív törzs irodájába is.

A katasztrófavédelem bebizonyította ezzel, hogy a drónok nem csupán a szórakozás eszközei lehetnek, hanem életmentő lehet, elősegítik a gyorsabb, biztonságosabb és pontosabb beavatkozást.

Drónok és katasztrófavédelem az V. RepTár Drone Day-en

Fotók: Pesti Zoltán tű. alezredes

 

 

