Életeket menthetnek a drónok: látványos bemutatóval rukkolt elő a katasztrófavédelem – galériával

A szolnoki RepTár Szolnoki Repülőmúzeum ezúttal nem csak a múlt repüléstörténeti relikviáival hódított, hanem a jövő technológiájt is felvonultatta: az augusztus 2-án megrendezett V. RepTár Drone Day-en drónok lepték el a teret, mini versenypályán cikáztak, a levegőben pedig precíz manővereket hajtottak végre.

Bemutatót tartott a katasztrófavédelem az V. Drone Day-en

Fotó: Pesti Zoltán tűzoltó alezredes

Bemutatkozott a katasztrófavédelem drónos egysége is a Drone Day-en

A kiállításhoz csatlakozott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is, mely a drónos egységével statikus bemutató keretében mutatta be a képességeit.

A látogatók megtudhatták, hogy a katasztrófavédelem drónjai a tűzesetek felderítésében segítik a hatékony beavatkozást, ami sajnos az elmúlt napokban rengeteg volt a Jászkunságban.

A drónok infrakamera segítségével meg tudják határozni a tűzfészkeket, melynek segítségével a tűzoltók célzottan tudják felszámolni, megspórolva ezzel az értékes oltóvizet. Továbbá azt is bemutatták, hogy drónokkal leégett terület nagyságát is nagyságát is fel tudják mérni, illetve a tűzterjedést is mindenre kiterjedően látják.

Mindezeken túl a drón kamerája által felvett élőképet továbbítani lehet a szállítójármű monitorjára, vagy ha arra van szükség, akár egy operatív törzs irodájába is.

A katasztrófavédelem bebizonyította ezzel, hogy a drónok nem csupán a szórakozás eszközei lehetnek, hanem életmentő lehet, elősegítik a gyorsabb, biztonságosabb és pontosabb beavatkozást.