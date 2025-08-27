Elfogás
2 órája
Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, ittas vezetőt is nyakon csíptek
A hétvége után a hét első napja kevesebb munkát adott a rendőröknek, mivel alig akadt szabályszegő a jászkunsági utakon, borzalmas, tragikus balesetek sem borzolták a kedélyeket.
Kedden is akcióba lendült a vármegyei rendőrség: az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek, továbbá egy ittas járművezetőt csíptek nyakon – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre