Elfogás

2 órája

Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, ittas vezetőt is nyakon csíptek

A hétvége után a hét első napja kevesebb munkát adott a rendőröknek, mivel alig akadt szabályszegő a jászkunsági utakon, borzalmas, tragikus balesetek sem borzolták a kedélyeket.

Kedden is akcióba lendült a vármegyei rendőrség: az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek, továbbá egy ittas járművezetőt csíptek nyakon – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

MMKA3249
Az elmúlt napon a vármegye rendőrei egy ittas vezetőt fogtak el
Forrás: MW Archív / Fotó: Illusztráció

 

