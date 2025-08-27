Elfogás 1 órája

Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, ittas vezetőt is nyakon csíptek

A hétvége után a hét első napja kevesebb munkát adott a rendőröknek, mivel alig akadt szabályszegő a jászkunsági utakon, borzalmas, tragikus balesetek sem borzolták a kedélyeket.

Kedden is akcióba lendült a vármegyei rendőrség: az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek, továbbá egy ittas járművezetőt csíptek nyakon – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az elmúlt napon a vármegye rendőrei egy ittas vezetőt fogtak el

Forrás: MW Archív / Fotó: Illusztráció

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!