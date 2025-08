Hajtóvadászat indult egy karcagi férfi ellen – mutatjuk a körözési adatlapját a sokkoló részletekkel!

Emberölés. Ez a szó szerepel egy karcagi fiatalember körözési adatlapján a bűncselekmény megnevezése sorban. A dokumentumot a rendőrség hivatalos portálján tette közzé a minap, a hivatalos adatlap az elfogatóparancs alapján körözött személy fotóján kívül az adatait is tartalmazza.

Csukodi Róbert körözési adatlapja a rendőrség hivatalos honlapján. Emberölés miatt adták ki az elfogatóparancsot a karcagi férfi ellen

Forrás: Police.hu

Emberölési kísérlet miatt adták ki az elfogatóparancsot

A szűkszavú adatlapról csak annyi derül ki, hogy emberölés miatt indult hajtóvadászat a karcagi Csukodi Róbert ellen, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődtünk a részletekről. Arra voltunk kíváncsiak, hogy lehet-e tudni valami konkrétabbat a szóban forgó ügyről, ami miatt kiadták az elfogatóparancsot a 2003-as születésű fiatalember ellen. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Mári Ilona arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlet miatt folytat eljárást az ügyben.

Az alezredes hozzátette, a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adnak.

Azonnal hívja a rendőrséget, ha látta ezt a szökevényt!

Tolmácsolta azonban a hatóság kérését: mindenkit arra biztatnak, hogy aki a képen látható férfit felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Jász-Nagykun-Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Folyamatosan változik a körözési toplista „mezőnye”

Természetesen nem csak ezt a karcagi férfit körözik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Vannak olyanok, akiket már évek óta hiába keresnek, pedig olyanok is akadnak, akinek a bűnlajstromában meglehetősen súlyos tettek sorakoznak. Létezik egy úgynevezett körözési toplista, melynek ötven „szereplője” között rendre találni jászkunsági születésű személyeket is, legutóbb két vármegyei bűnöző is szerepelt a szóban forgó „elitlistán”.