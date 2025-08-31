A körözési fotójához is kicsípte magát, nyár eleje óta keresik ezt a szolnoki lányt

Elfogatóparancsot adott ki a bíróság egy szolnoki fiatal nő ellen. A hivatalos körözési adatlapja szerint közúti baleset okozása miatt keresik. Az ügyet a Büntetés-végrehajtási Bíróság rendelte el, ebből feltételezhető, hogy már jogerős büntetést is kiszabhattak, de a fiatal vádlott nem jelent meg annak letöltésére.

Farkas Kinga Klárát közúti baleset okozása miatt körözi a rendőrség

Forrás: Police.hu

Az elfogatóparancs 2025. júniusában lépett életbe. A police.hu hivatalos közleménye szerint a közúti baleset körülményeiről a rendőrség nem adott részletes tájékoztatást, de valószínűsíthető, hogy személyi sérüléssel járó közúti baleset történhetett.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható fiatal nőt, vagy tud tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a hatóságokat. Bejelentést lehet tenni a 112-es segélyhívón, vagy névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111.