A rendőrség, a katasztrófavédelem és a NAV is kiérkezett, nagyszabású akciónál volt szükség rájuk

„Full kontroll az M4-esen Budapest irányába! A parkolóba a MOL kúthoz kiterelnek mindenkit és a világ összes rendőre, a KPM és mindenki ellenőriz!” – írta egy férfi a Cegléd és környéke Sebességmérés / Útinform nevű Facebook-csoportba. Hírportálunk a Pest Vármegyei Rendő-főkapitányságnál érdeklődött részletekért.

Mint közölték, 6 és 12 óra között a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által szervezett közúti ellenőrzés zajlott az M4-esen. Az akcióban a rendőrség is részt vett a Katasztrófavédelemmel és a NAV-al közösen.