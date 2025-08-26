32 perce
A rendőrség, a katasztrófavédelem és a NAV is kiérkezett, nagyszabású akciónál volt szükség rájuk
Hosszú sorok álltak az M4-esen, Abony közelében. Az autókat a MOL kúthoz terelték, most megtudtuk, miért.
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
„Full kontroll az M4-esen Budapest irányába! A parkolóba a MOL kúthoz kiterelnek mindenkit és a világ összes rendőre, a KPM és mindenki ellenőriz!” – írta egy férfi a Cegléd és környéke Sebességmérés / Útinform nevű Facebook-csoportba. Hírportálunk a Pest Vármegyei Rendő-főkapitányságnál érdeklődött részletekért.
Mint közölték, 6 és 12 óra között a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által szervezett közúti ellenőrzés zajlott az M4-esen. Az akcióban a rendőrség is részt vett a Katasztrófavédelemmel és a NAV-al közösen.