augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Abony

1 órája

A rendőrség, a katasztrófavédelem és a NAV is kiérkezett, nagyszabású akciónál volt szükség rájuk

Címkék#rendőrség#Katasztrófavédelem#Pest Vármegyei Rendő-főkapitányság#ellenőrzés

Hosszú sorok álltak az M4-esen, Abony közelében. Az autókat a MOL kúthoz terelték, most megtudtuk, miért.

Szoljon.hu
A rendőrség, a katasztrófavédelem és a NAV is kiérkezett, nagyszabású akciónál volt szükség rájuk

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

„Full kontroll az M4-esen Budapest irányába! A parkolóba a MOL kúthoz kiterelnek mindenkit és a világ összes rendőre, a KPM és mindenki ellenőriz!” – írta egy férfi a Cegléd és környéke Sebességmérés / Útinform nevű Facebook-csoportba. Hírportálunk a Pest Vármegyei Rendő-főkapitányságnál érdeklődött részletekért.

Mint közölték, 6 és 12 óra között a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által szervezett közúti ellenőrzés zajlott az M4-esen. Az akcióban a rendőrség is részt vett a Katasztrófavédelemmel és a NAV-al közösen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu