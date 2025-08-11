Rutinellenőrzés során derült fény a jászteleki férfi titkára

Augusztus 8-án délelőtt Szászberek belterületén állítottak meg a rendőrök egy jászteleki férfi. Gépkocsiját félreállítva megkezdték az ellenőrzést, mikor kiderült, szabálysértésen kapták a sofőrt – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Szászbereknél állították meg a szabályszegő sofőrt

Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu / Archív

Mint kiderült, a 33 éves sofőr annak ellenére ült volán mögé, hogy őt a járásbíróság eltiltotta a járművezetéstől. A férfit előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.