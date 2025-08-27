augusztus 27., szerda

Eltiltás ellenére vezetett Karcagon egy 56 éves férfi

Egy 56 éves férfit állítottak elő a rendőrök Karcagon, miután eltiltás ellenére vezette autóját a város belterületén.

Fotó: Mehes Daniel

Egy 56 éves karcagi sofőrt állítottak elő a rendőrök augusztus 26-án délután, miután a város belterületén autózott annak ellenére, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság korábban eltiltotta a járművezetéstől – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök közúti ellenőrzés során állították meg a férfit, és megállapították, hogy szabályszegést követett el. A jogsértőt a kapitányságra előállították, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

