Eltiltás ellenére vezetett Karcagon egy 56 éves férfi

Egy 56 éves karcagi sofőrt állítottak elő a rendőrök augusztus 26-án délután, miután a város belterületén autózott annak ellenére, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság korábban eltiltotta a járművezetéstől – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök közúti ellenőrzés során állították meg a férfit, és megállapították, hogy szabályszegést követett el. A jogsértőt a kapitányságra előállították, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.