1 órája
Eltiltás ellenére vezetett Karcagon egy 56 éves férfi
Egy 56 éves férfit állítottak elő a rendőrök Karcagon, miután eltiltás ellenére vezette autóját a város belterületén.
Az elmúlt napon történt
Fotó: Mehes Daniel
Egy 56 éves karcagi sofőrt állítottak elő a rendőrök augusztus 26-án délután, miután a város belterületén autózott annak ellenére, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság korábban eltiltotta a járművezetéstől – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök közúti ellenőrzés során állították meg a férfit, és megállapították, hogy szabályszegést követett el. A jogsértőt a kapitányságra előállították, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.