Hónapok óta nem találják a tizenéves lányt

A Karcagi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 16 éves Csonka Csilla tiszaburai lakost. A lány május 25-én otthonából engedély nélkül távozott, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Csonka Csilla

Forrás: Police.hu

Csonka Csilla barna szemű, hosszú, barna hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Csonka Csillát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.